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Шахрайство в інтернеті: поліція нагадала правила безпеки

Україна, Субота 09 листопада 2024 16:22
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Шахрайство в інтернеті: поліція нагадала правила безпеки Фото: поліція нагадала правила безпеки в інтернеті (hacker-man-on-laptop)
Автор: Каріна Левицька

На сьогодні шахрайство в інтернеті залишається однією з основних загроз. Здебільшого це стосується саме онлайн покупок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, мешканець Сумської області зацікавився оголошенням про продаж автомобіля на популярному сайті оголошень. Він погодився здійснити передоплату в розмірі 25 000 грн.

Однак після переказу коштів продавець-зловмисник зник, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений.

"Тож, як уберегти себе від шахраїв під час покупок в інтернеті? Дивіться на прикріплених фото. Будьте обережні та дбайте про свою безпеку!", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно представники держспецзв’язку пояснили, як можна уберегтися від фінансового шахрайства.

Окрім цього, РБК-Україна попереджало про те, що наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.

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