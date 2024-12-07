Кіберсталкінг. Як захиститися від переслідування в соцмережах

Багато людей проводять свій вільний час, спілкуючись у соціальних мережах. Проте, варто бути обережними, один із ваших нових онлайн-друзів може виявитися кіберсталкером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.

Кіберсталкінг - це онлайн-переслідування, здебільшого в соціальних мережах. Зокрема через інтернет кіберсталкер може дізнатися ваше місце знаходження та напасти на вас.

Як розпізнати кіберсталкера

Злочинець постійно слідкує за вашими діями у соцмережах. Він може писати неприємні коментарі до кожного вашого допису, ставити реакції на сторіз та писати у приватні повідомлення.

Кіберсталкер повсякчас намагається зв’язатися з вами. Навіть, якщо ви дали зрозуміти йому, що не хочете продовжувати спілкування.

Переслідувач погрожує чи залякує вас. Це можуть бути як прямі, так і завуальовані погрози особисто вам чи вашим близьким.

Кіберсталкер може поширити вашу персональну інформацію: номер телефону, адресу проживання, роботи чи навчання. А також інформацію про ваших рідних та друзів.

Як захистити себе від кіберсталкінгу

Захистіть ваші персональні дані. Обмежте видимість ваших профілів у соціальних мережах. Уникайте розкриття вашого точного місця перебування в даний час. Використовуйте складні паролі та двофакторну аутентифікацію для своїх облікових записів. Заблокуйте користувачів, які вас переслідують. Повідомте про кіберсталкінг службу підтримки. Зберігайте докази кіберсталкінгу, зокрема скриншот повідомлень, електронні листи та інше.

Куди звернутися по допомогу

Якщо ви відчуваєте реальну загрозу життю чи здоров’ю - негайно зверніться до найближчого відділку поліції, зателефонуйте за номером 102 або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.

Якщо ви маєте сумніви чи ваші права порушені або потребуєте допомоги у зверненні до поліції - зверніться до юристів системи безоплатної правничої допомоги.