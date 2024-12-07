Кіберсталкінг. Як захиститися від переслідування в соцмережах
Багато людей проводять свій вільний час, спілкуючись у соціальних мережах. Проте, варто бути обережними, один із ваших нових онлайн-друзів може виявитися кіберсталкером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
Кіберсталкінг - це онлайн-переслідування, здебільшого в соціальних мережах. Зокрема через інтернет кіберсталкер може дізнатися ваше місце знаходження та напасти на вас.
Як розпізнати кіберсталкера
- Злочинець постійно слідкує за вашими діями у соцмережах. Він може писати неприємні коментарі до кожного вашого допису, ставити реакції на сторіз та писати у приватні повідомлення.
- Кіберсталкер повсякчас намагається зв’язатися з вами. Навіть, якщо ви дали зрозуміти йому, що не хочете продовжувати спілкування.
- Переслідувач погрожує чи залякує вас. Це можуть бути як прямі, так і завуальовані погрози особисто вам чи вашим близьким.
- Кіберсталкер може поширити вашу персональну інформацію: номер телефону, адресу проживання, роботи чи навчання. А також інформацію про ваших рідних та друзів.
Як захистити себе від кіберсталкінгу
- Захистіть ваші персональні дані. Обмежте видимість ваших профілів у соціальних мережах. Уникайте розкриття вашого точного місця перебування в даний час.
- Використовуйте складні паролі та двофакторну аутентифікацію для своїх облікових записів.
- Заблокуйте користувачів, які вас переслідують. Повідомте про кіберсталкінг службу підтримки.
- Зберігайте докази кіберсталкінгу, зокрема скриншот повідомлень, електронні листи та інше.
Куди звернутися по допомогу
Якщо ви відчуваєте реальну загрозу життю чи здоров’ю - негайно зверніться до найближчого відділку поліції, зателефонуйте за номером 102 або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.
Якщо ви маєте сумніви чи ваші права порушені або потребуєте допомоги у зверненні до поліції - зверніться до юристів системи безоплатної правничої допомоги.
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