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Мошенница выманила миллион гривен у жены пленного защитника "Азовстали"

Фото: Мошенница выманивала деньги у жены военного (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правоохранители задержали жительницу Киевской области, которая мошенническим путем получила почти миллион гривен от жены защитника "Азовстали", который находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подозреваемая обещала родственникам военнопленных и пропавших без вести помочь вернуть их близких домой. За "ускорение" этого процесса она требовала значительные суммы денег.

В одном из таких случаев она утверждала, что имеет связи в администрации российской тюрьмы, где удерживают украинского военного. Используя эмоциональное состояние жены пленного, подозреваемая манипулировала ее страхами и даже угрожала негативными последствиями для ее мужа в случае отказа заплатить деньги.

Задержание произошло во время передачи части средств. В ходе обысков у мошенницы изъяли мобильный телефон, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие ее преступную деятельность.

Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины. Подозреваемой инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, что одним из наиболее распространенных методов мошенничества в Украине является выманивание денег через интернет. Правоохранители напомнили украинцам правила безопасности, которые помогут уберечься от мошенников.

Также мы рассказывали о том, что такое киберсталкинг и как убедиться в том, что кто-то из ваших интернет-друзей не является мошенником.

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