Шахраї вигадали схему з Binance: як не потрапити на гачок аферистів

Шахрайські схеми в Україні

Нагадаємо, що в мережі почала діяти нова шахрайська схема. Від імені “Укрпошти” користувачам надходять повідомлення про необхідність оновити адресну інформацію. Детальніше про те, як вберегтись від шахраїв, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили про шахрайську схему: користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".

Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона.

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