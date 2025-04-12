ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Шахраї маскуються під "Укрпошту". Що треба знати і як не стати жертвою

Україна, Субота 12 квітня 2025 17:38
UA EN RU
Шахраї маскуються під "Укрпошту". Що треба знати і як не стати жертвою Фото: в мережі почала діяти нова шахрайська схема (facebook.com ukrposhta)
Автор: Михайло Шилін, Каріна Левицька

В мережі почала діяти нова шахрайська схема. Від імені “Укрпошти” користувачам надходять повідомлення про необхідність оновити адресну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки “Укрпошти” та Центру протидії дезінформації.

Користувачам надходить повідомлення, що буцімто їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, й для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.

“Якщо раптом ви отримаєте подібне - не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт "Укрпошти" - ukrposhta.ua“, - йдеться в повідомленні поштового оператора.

“Укрпошта” зазначає, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, оператор нікому не пише з незнайомих номерів.

Крім того, ЦПД закликає у жодному разі не переходити за подібними посиланнями та не вводити свої дані, адже шахраї таким чином можуть отримати доступ до особистих даних.

Ще одна шахрайська схема

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили про шахрайську схему: користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".

Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпочта шахраї в Україні Шахрайська схема Шахраї
NEWS
У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик
У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ