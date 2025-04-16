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Мошенники придумали схему с Binance: как не попасть на крючок аферистов

Фото: мошенники выдают себя за Binance (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине мошенники рассылают фейковые SMS якобы от Binance с призывом позвонить или перейти по ссылке. Однако делать этого не стоит.

По данным центра, неизвестные от имени сервиса обмена криптовалют присылают сообщения с просьбой позвонить по номеру телефона или перейти по подозрительной ссылке.

"Всегда проверяйте любую ссылку или номер телефона с помощью Binance Verify, чтобы убедиться в их подлинности", - отметили в SPRAVDI.

Также украинцев призвали настроить свой антифишинговый код.

"Это уникальные 8-символьные коды, которые после настройки будут появляться в каждом официальном сообщении Binance, которое вы получаете, помогая вам проверить их подлинность", - пояснили в центре.

Мошеннические схемы в Украине

Напомним, что в сети начала действовать новая мошенническая схема. От имени "Укрпочты" пользователям приходят сообщения о необходимости обновить адресную информацию. Подробнее о том, как уберечься от мошенников, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили о мошеннической схеме: пользователям массово рассылают фейковые SMS о "записи на прием".

Однако если перейти по этой ссылке, злоумышленники могут получить полный доступ к телефону.

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