Шахраї вигадали схему з Binance: як не потрапити на гачок аферистів

В Україні шахраї розсилають фейкові SMS нібито від Binance із закликом зателефонувати або перейти за посиланням. Однак робити цього не варто.

"Це унікальні 8-символьні коди, які після налаштування будуть з'являтися в кожному офіційному повідомленні Binance, яке ви отримуєте, допомагаючи вам перевірити їхню справжність", - пояснили в центрі.

"Завжди перевіряйте будь-яке посилання або номер телефону за допомогою Binance Verify, щоб переконатися в їх справжності", - наголосили в SPRAVDI.

За даними центру, невідомі від імені сервісу обміну криптовалют надсилають повідомлення із проханням зателефонувати за номером телефону або перейти за підозрілим посиланням.

Шахрайські схеми в Україні

Нагадаємо, що в мережі почала діяти нова шахрайська схема. Від імені “Укрпошти” користувачам надходять повідомлення про необхідність оновити адресну інформацію. Детальніше про те, як вберегтись від шахраїв, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомили про шахрайську схему: користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".

Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона.

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