Мошенники придумали схему с Binance: как не попасть на крючок аферистов

В Украине мошенники рассылают фейковые SMS якобы от Binance с призывом позвонить или перейти по ссылке. Однако делать этого не стоит.

По данным центра, неизвестные от имени сервиса обмена криптовалют присылают сообщения с просьбой позвонить по номеру телефона или перейти по подозрительной ссылке.

"Всегда проверяйте любую ссылку или номер телефона с помощью Binance Verify, чтобы убедиться в их подлинности", - отметили в SPRAVDI.

Также украинцев призвали настроить свой антифишинговый код.

"Это уникальные 8-символьные коды, которые после настройки будут появляться в каждом официальном сообщении Binance, которое вы получаете, помогая вам проверить их подлинность", - пояснили в центре.