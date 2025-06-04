Ошукали 14 сімей: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей зниклих військових

У Дніпропетровській області група шахраїв видурила майже 3 мільйони гривень у родичів військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Учасникам організованої групи повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, злочинці шукали оголошення в соціальних мережах про пошук зниклих безвісти або взятих у полон військовослужбовців ЗСУ. Потім вони зв'язувалися з родичами військових у месенджерах і пропонували "допомогу" в поверненні з полону або лікуванні.
За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.
Наразі виявлено 14 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйони гривень.
Усім підозрюваним вжито запобіжних заходів.
Крім цього, перевіряється їхня причетність до ще 12-ти епізодів незаконної діяльності із загальним збитком 5 мільйонів гривень.
Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, готівкові кошти та банківські картки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Вінниці викрили уродженця РФ, який ошукав матір загиблого військового. Зловмисник виманив у жінки майже мільйон гривень.
Подібний випадок був і в Київській області - правоохоронці викрили жінку, яка виманила майже мільйон гривень від дружини захисника "Азовсталі", який перебуває у полоні.