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Обманули 14 семей: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей пропавших военных

Фото: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей военных (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области группа мошенников выманила почти 3 миллиона гривен у родственников военных, попавших в плен или пропавших без вести. Участникам организованной группы сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, преступники искали объявления в социальных сетях о поиске пропавших без вести или взятых в плен военнослужащих ВСУ. Затем они связывались с родственниками военных в мессенджерах и предлагали "помощь" в возвращении из плена или лечении.

За свои услуги злоумышленники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на подконтрольные банковские карты.

Фото: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей военных (gp.gov.ua)

Сейчас выявлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 миллиона гривен.

Всем подозреваемым приняты меры пресечения.

Кроме этого, проверяется их причастность к еще 12-ти эпизодам незаконной деятельности с общим ущербом 5 миллионов гривен.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, наличные средства и банковские карты.

Мошеннические схемы в Украине

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице разоблачили уроженца РФ, который обманул мать погибшего военного. Злоумышленник выманил у женщины почти миллион гривен.

Подобный случай был и в Киевской области - правоохранители разоблачили женщину, которая выманила почти миллион гривен от жены защитника "Азовстали", который находится в плену.

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Днепропетровская область