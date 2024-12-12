Шахрайка виманила мільйон гривень в дружини полоненого захисника "Азовсталі"

Правоохоронці затримали мешканку Київської області, яка шахрайським шляхом отримала майже мільйон гривень від дружини захисника "Азовсталі", який перебуває у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс Генерального прокурора.