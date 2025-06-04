ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ошукали 14 сімей: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей зниклих військових

Україна, Середа 04 червня 2025 13:21
UA EN RU
Ошукали 14 сімей: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей зниклих військових Фото: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей військових (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області група шахраїв видурила майже 3 мільйони гривень у родичів військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Учасникам організованої групи повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, злочинці шукали оголошення в соціальних мережах про пошук зниклих безвісти або взятих у полон військовослужбовців ЗСУ. Потім вони зв'язувалися з родичами військових у месенджерах і пропонували "допомогу" в поверненні з полону або лікуванні.

За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Фото: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей військових (gp.gov.ua)

Наразі виявлено 14 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйони гривень.

Усім підозрюваним вжито запобіжних заходів.

Крім цього, перевіряється їхня причетність до ще 12-ти епізодів незаконної діяльності із загальним збитком 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, готівкові кошти та банківські картки.

Шахрайські схеми в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Вінниці викрили уродженця РФ, який ошукав матір загиблого військового. Зловмисник виманив у жінки майже мільйон гривень.

Подібний випадок був і в Київській області - правоохоронці викрили жінку, яка виманила майже мільйон гривень від дружини захисника "Азовсталі", який перебуває у полоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках