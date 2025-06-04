Ошукали 14 сімей: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей зниклих військових

У Дніпропетровській області група шахраїв видурила майже 3 мільйони гривень у родичів військових, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Учасникам організованої групи повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, злочинці шукали оголошення в соціальних мережах про пошук зниклих безвісти або взятих у полон військовослужбовців ЗСУ. Потім вони зв'язувалися з родичами військових у месенджерах і пропонували "допомогу" в поверненні з полону або лікуванні.

За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Фото: на Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей військових (gp.gov.ua)

Наразі виявлено 14 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйони гривень.

Усім підозрюваним вжито запобіжних заходів.

Крім цього, перевіряється їхня причетність до ще 12-ти епізодів незаконної діяльності із загальним збитком 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, готівкові кошти та банківські картки.