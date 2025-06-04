Обманули 14 семей: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей пропавших военных

В Днепропетровской области группа мошенников выманила почти 3 миллиона гривен у родственников военных, попавших в плен или пропавших без вести. Участникам организованной группы сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

По данным следствия, преступники искали объявления в социальных сетях о поиске пропавших без вести или взятых в плен военнослужащих ВСУ. Затем они связывались с родственниками военных в мессенджерах и предлагали "помощь" в возвращении из плена или лечении.

За свои услуги злоумышленники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на подконтрольные банковские карты.

Фото: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей военных (gp.gov.ua)

Сейчас выявлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 миллиона гривен.

Всем подозреваемым приняты меры пресечения.

Кроме этого, проверяется их причастность к еще 12-ти эпизодам незаконной деятельности с общим ущербом 5 миллионов гривен.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, наличные средства и банковские карты.