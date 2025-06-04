Обманули 14 семей: на Днепропетровщине банда выманивала деньги у семей пропавших военных
В Днепропетровской области группа мошенников выманила почти 3 миллиона гривен у родственников военных, попавших в плен или пропавших без вести. Участникам организованной группы сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, преступники искали объявления в социальных сетях о поиске пропавших без вести или взятых в плен военнослужащих ВСУ. Затем они связывались с родственниками военных в мессенджерах и предлагали "помощь" в возвращении из плена или лечении.
За свои услуги злоумышленники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие перечисляли на подконтрольные банковские карты.
Сейчас выявлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 3 миллиона гривен.
Всем подозреваемым приняты меры пресечения.
Кроме этого, проверяется их причастность к еще 12-ти эпизодам незаконной деятельности с общим ущербом 5 миллионов гривен.
Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, наличные средства и банковские карты.
Мошеннические схемы в Украине
Напомним, ранее мы писали, что в Виннице разоблачили уроженца РФ, который обманул мать погибшего военного. Злоумышленник выманил у женщины почти миллион гривен.
Подобный случай был и в Киевской области - правоохранители разоблачили женщину, которая выманила почти миллион гривен от жены защитника "Азовстали", который находится в плену.