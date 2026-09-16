Шахраї списали гроші з картки: адвокат пояснила, коли банк зобов'язаний повернути кошти

Що робити одразу після списання коштів

За словами адвокатки, перші дії потерпілого можуть стати ключовими для майбутнього розслідування або судового спору.

Алгоритм дій:

негайно зателефонувати на гарячу лінію банку та заблокувати картку;

повідомити про несанкціоноване списання коштів;

подати заяву до поліції про вчинення злочину;

зберегти виписки, скриншоти та інші докази.

Даниленко наголошує, що час звернення до банку зазвичай фіксується, а запис телефонної розмови може стати важливим доказом.

Коли банк має повернути гроші

Адвокатка пояснила, що відповідно до Цивільного кодексу України лише клієнт може ініціювати списання коштів, а банк зобов'язаний належно ідентифікувати платника.

Якщо переказ здійснила стороння особа без згоди власника рахунку, таке списання є безпідставним. У такому випадку банк повинен відновити залишок коштів на рахунку та відшкодувати завдані збитки.

"Лише наявність обставин, які безспірно доводять, що користувач своїми діями чи бездіяльністю сприяв втраті або незаконному використанню ПІН-коду чи інших даних, є підставою для його цивільно-правової відповідальності", - зазначила Даниленко.

Якщо банк відмовляється компенсувати втрати

Після звернення клієнта банк проводить внутрішнє розслідування. Якщо воно підтвердить, що операції були шахрайськими і не стали наслідком дій власника картки, кошти мають повернути.

У разі відмови адвокатка радить спочатку оскаржити рішення у Національному банку України, додавши до скарги всі підтверджувальні документи.

Якщо й це не допоможе, споживач має право звернутися до суду з вимогою визнати дії банку неправомірними, відновити залишок коштів на рахунку та скасувати заборгованість, якщо вона виникла через шахрайське використання кредитних коштів.

За словами Даниленко, позивачі у таких спорах звільняються від сплати судового збору відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

Як убезпечити банківську картку

Адвокатка радить дотримуватися кількох базових правил:

нікому не повідомляти PIN-код, CVV-код і паролі від онлайн-банкінгу;

встановити ліміти на карткові операції;

підключити SMS- або push-сповіщення про всі транзакції;

не здійснювати платежі з чужих телефонів чи комп'ютерів.

"Ваші своєчасні дії без жодних зволікань - це запорука повернення коштів у майбутньому", - підсумувала Даниленко.