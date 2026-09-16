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Мошенники списали деньги с карты: адвокат объяснила, когда банк обязан вернуть средства

13:55 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Василина Копытко aimg Татьяна Даниленко Эксперт
Есть ли шансы у потерпевших вернуть деньги, которые украли мошенники (фото: Getty Images)

Если с банковской карты списали деньги без подтверждения владельца, нужно немедленно заблокировать карту, сообщить банку и обратиться в полицию. По закону банк должен вернуть средства, если не докажет, что клиент сам способствовал мошенничеству.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко.

Что делать сразу после списания средств

По словам адвоката, первые действия потерпевшего могут стать ключевыми для предстоящего расследования или судебного спора.

Алгоритм действий:

  • немедленно позвонить на горячую линию банка и заблокировать карту;
  • сообщить о несанкционированном списании средств;
  • подать заявление в полицию о совершении преступления;
  • сохранить выписки, скриншоты и другие доказательства.

Даниленко отмечает, что время обращения в банк обычно фиксируется, а запись телефонного разговора может стать важным доказательством.

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Когда банк должен вернуть деньги

Адвокат объяснила, что согласно Гражданскому кодексу Украины только клиент может инициировать списание средств, а банк обязан надлежащим образом идентифицировать плательщика.

Если перевод совершил постороннее лицо без согласия владельца счета, такое списание безосновательно. В таком случае банк должен восстановить остаток средств на счете и возместить нанесенный ущерб.

"Только наличие обстоятельств, бесспорно доказывающих, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере или незаконному использованию ПИН-кода или других данных, является основанием для гражданско-правовой ответственности", - отметила Даниленко.

Если банк отказывается компенсировать потери

После обращения клиента банк производит внутреннее расследование. Если оно подтвердит, что сделки были мошенническими и не стали следствием действий собственника карты, средства должны быть возвращены.

В случае отказа адвокат советует сначала обжаловать решение в Национальном банке Украины, прибавив в жалобу все подтверждающие документы.

Если это не поможет, потребитель имеет право обратиться в суд с требованием признать действия банка неправомерными, восстановить остаток средств на счете и отменить задолженность, если она возникла из-за мошеннического использования кредитных средств.

По словам Даниленко, истцы в таких спорах освобождаются от уплаты судебного сбора в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей".

Как обезопасить банковскую карту

Адвокат советует соблюдать несколько базовых правил:

  • никому не сообщать PIN-код, CVV-код и пароли от онлайн-банкинга;
  • установить лимиты на карточные операции;
  • подключить SMS- или push-уведомление обо всех транзакциях;
  • не производить платежи с чужих телефонов или компьютеров.

"Ваши своевременные действия без промедлений - это залог возврата средств в будущем", - подытожила Даниленко.

Читайте также о том, что если планируете положить наличные деньги на счет, банк может потребовать объяснения, откуда у вас эти деньги. Если документов нет, платеж может быть заблокирован, даже если это небольшая сумма.

Ранее мы писали о том, что в Украине предлагают обновить юридический статус ребенка и расширить его гражданские возможности. В частности, могут кардинально измениться правила игры в отношениях "отцы-дети".

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