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Главная » Жизнь » Общество

Мошенники рассылают "графики отключений": как не попасть на крючок

16:07 11.06.2026 Чт
2 мин
Украинцев предупредили об опасности, которая скрывается за обычными письмами от "Укрэнерго"
aimg Сергей Козачук
Мошенники рассылают "графики отключений": как не попасть на крючок Фото: мошенники рассылают вирусы под видом официальных сообщений от "Укрэнерго" (Getty Images)
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Злоумышленники массово рассылают фейковые электронные письма от имени компании "Укрэнерго". В сообщениях предлагают загрузить вредоносные файлы под видом графиков отключений света или квитанций для оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что известно о мошеннической схеме

По информации ЦПД, письма маскируют под официальный электронный адрес НЭК "Укрэнерго" (office@ua.energy). В них пользователей призывают открыть вложенный "документ".

На самом деле там содержится вредоносное программное обеспечение.

Специалисты по кибербезопасности выяснили, что эта рассылка осуществляется с территории России. Ее цель - получить доступ к устройствам украинцев, а также похитить пароли и банковские данные.

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В "Укрэнерго" отметили, что никогда не рассылают подобные документы на электронные почты.

Мошенники рассылают &quot;графики отключений&quot;: как не попасть на крючокФото: мошенники рассылают вирусы под видом официальных сообщений от "Укрэнерго" (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что компания не рассылает графики отключений или квитанции по электронной почте", - отметили в компании.

Украинцев призывают быть бдительными и соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвами кибератаки.

"В случае получения такого сообщения ни в коем случае не переходите по ссылкам, не загружайте файлы и немедленно удалите сообщение", - предупредили специалисты.

Схемы мошенников в Украине

Напомним, в последнее время в Украине фиксируют значительный рост количества изощренных кибератак и цифрового мошенничества со стороны злоумышленников.

В частности, недавно команда государственного сервиса "Дія" предупредила украинцев о появлении мошеннического ресурса, который копировал интерфейс и использовал похожий по написанию домен платформы, чтобы заставить граждан загрузить поддельное приложение и получить доступ к их личным данным.

Кроме того, кибермошенничества становятся сложнее из-за использования новейших технологий искусственного интеллекта. Специалисты по кибербезопасности бьют тревогу, ведь мошенники научились копировать отпечатки пальцев с фотографий в соцсетях (например, во время селфи с популярным жестом "виктория"), улучшая изображение с помощью ИИ для получения доступа к чужим устройствам и банкингам.

Также злоумышленники массово активизировались в популярных мессенджерах. Для защиты от киберпреступников эксперты рекомендуют настраивать цифровую гигиену в приложениях самостоятельно - в частности, уже известно, как распознать мошенника в Viber за 10 секунд с помощью автоматической проверки на спам, что позволяет блокировать вредоносное содержимое еще до начала переписки.

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