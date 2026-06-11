Мошенники рассылают "графики отключений": как не попасть на крючок
Злоумышленники массово рассылают фейковые электронные письма от имени компании "Укрэнерго". В сообщениях предлагают загрузить вредоносные файлы под видом графиков отключений света или квитанций для оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что известно о мошеннической схеме
По информации ЦПД, письма маскируют под официальный электронный адрес НЭК "Укрэнерго" (office@ua.energy). В них пользователей призывают открыть вложенный "документ".
На самом деле там содержится вредоносное программное обеспечение.
Специалисты по кибербезопасности выяснили, что эта рассылка осуществляется с территории России. Ее цель - получить доступ к устройствам украинцев, а также похитить пароли и банковские данные.
В "Укрэнерго" отметили, что никогда не рассылают подобные документы на электронные почты.
Фото: мошенники рассылают вирусы под видом официальных сообщений от "Укрэнерго" (t.me/CenterCounteringDisinformation)
"НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что компания не рассылает графики отключений или квитанции по электронной почте", - отметили в компании.
Украинцев призывают быть бдительными и соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвами кибератаки.
"В случае получения такого сообщения ни в коем случае не переходите по ссылкам, не загружайте файлы и немедленно удалите сообщение", - предупредили специалисты.
Схемы мошенников в Украине
Напомним, в последнее время в Украине фиксируют значительный рост количества изощренных кибератак и цифрового мошенничества со стороны злоумышленников.
В частности, недавно команда государственного сервиса "Дія" предупредила украинцев о появлении мошеннического ресурса, который копировал интерфейс и использовал похожий по написанию домен платформы, чтобы заставить граждан загрузить поддельное приложение и получить доступ к их личным данным.
Кроме того, кибермошенничества становятся сложнее из-за использования новейших технологий искусственного интеллекта. Специалисты по кибербезопасности бьют тревогу, ведь мошенники научились копировать отпечатки пальцев с фотографий в соцсетях (например, во время селфи с популярным жестом "виктория"), улучшая изображение с помощью ИИ для получения доступа к чужим устройствам и банкингам.
Также злоумышленники массово активизировались в популярных мессенджерах. Для защиты от киберпреступников эксперты рекомендуют настраивать цифровую гигиену в приложениях самостоятельно - в частности, уже известно, как распознать мошенника в Viber за 10 секунд с помощью автоматической проверки на спам, что позволяет блокировать вредоносное содержимое еще до начала переписки.