Шахраї націлилися на переселенців і придумали нову схему: як себе убезпечити
Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Українцям треба бути уважнішими і не передавати дані від банківських карток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міжнародну організацію з міграції ООН.
Організація уточнила, що ніколи не використовує google-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.
"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел", - йдеться у повідомленні.
Яку інформацію не можна передавати третім особам:
- тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);
- пін-код картки;
- логін і пароль для інтернет-банкінгу;
- коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.
Схеми шахраїв
РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.
Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.
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