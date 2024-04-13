Шахраї націлилися на переселенців і придумали нову схему: як себе убезпечити

Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Українцям треба бути уважнішими і не передавати дані від банківських карток.

"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел", - йдеться у повідомленні.

Організація уточнила, що ніколи не використовує google-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

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