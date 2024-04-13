Мошенники нацелились на переселенцев и придумали новую схему: как себя обезопасить

Мошенники придумали новую схему якобы по предоставлению денежной помощи от международных доноров. Украинцам надо быть внимательнее и не передавать данные от банковских карточек.

"Не нужно вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных сайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников", - говорится в сообщении.

Организация уточнила, что никогда не использует google-формы для сбора любых персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи.

РБК-Украина писало о том, что украинцев также предупредили о том, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Также мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.