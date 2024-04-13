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Мошенники нацелились на переселенцев и придумали новую схему: как себя обезопасить

Украина, Суббота 13 апреля 2024 23:44
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Мошенники нацелились на переселенцев и придумали новую схему: как себя обезопасить Архивное фото: Мошенники нацелились на переселенцев и придумали новую схему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мошенники придумали новую схему якобы по предоставлению денежной помощи от международных доноров. Украинцам надо быть внимательнее и не передавать данные от банковских карточек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Международную организацию по миграции ООН.

Организация уточнила, что никогда не использует google-формы для сбора любых персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи.

"Не нужно вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных сайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников", - говорится в сообщении.

Какую информацию нельзя передавать третьим лицам:

  • трехзначный номер с обратной стороны карты (CVV/CVC-код);
  • пин-код карты;
  • логин и пароль для интернет-банкинга;
  • коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.

Схемы мошенников

РБК-Украина писало о том, что украинцев также предупредили о том, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Также мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

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