Суспільство Освіта Гроші Зміни

Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про "збереження пенсій", - ЦПД

Фото: отримання пенсій (facebook ukrposhta)
Автор: Марина Балабан

В Україні фіксують нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Зловмисники масово розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".

У таких повідомленнях міститься посилання, за яким пропонують перейти та заповнити анкету з персональними даними. Шахраї переконують, що без цього пенсійні виплати можуть бути припинені.

У Кіберполіції наголошують: подібні повідомлення є шахрайством. Їхня справжня мета - отримати доступ до конфіденційної інформації громадян. Перехід за посиланням і введення персональних або банківських даних фактично означає їх передачу зловмисникам.

Надалі отриману інформацію можуть використовувати для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Правоохоронці нагадують, що всі пенсійні виплати, а також порядок їх призначення або припинення визначаються виключно законами України. Жодні зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в інтернеті чи месенджерах.

"У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті або платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряйте інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України", - наголошують у ЦПД.

Інші шахрайські схеми

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про активізацію нової шахрайської схеми, яка маскується під повідомлення від поштових сервісів.

Користувачам надходять SMS-повідомлення з невідомих номерів, у яких йдеться про нібито затримку посилки. Для вирішення проблеми пропонується перейти за посиланням і підтвердити або виправити дані доставки.

Насправді, як попереджає Кіберполіція, такі повідомлення є частиною фішингової атаки. Зазначені посилання ведуть на підроблені сайти, які контролюють шахраї.

Також повідомлялось про шахрая, який за допомогою ШІ видавав себе за мольфара із популярного серіалу "Мольфар" на 1+1.

За даними слідства, зловмисник розробив схему шахрайства ще в жовтні 2024 року, скориставшись воєнним станом в Україні та вразливістю громадян, які шукали допомоги в нетрадиційній медицині.

Як діяла його схема - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ПенсіїКиберполиция