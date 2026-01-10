Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про "збереження пенсій", - ЦПД

Зловмисники масово розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".

У таких повідомленнях міститься посилання, за яким пропонують перейти та заповнити анкету з персональними даними. Шахраї переконують, що без цього пенсійні виплати можуть бути припинені.

У Кіберполіції наголошують: подібні повідомлення є шахрайством. Їхня справжня мета - отримати доступ до конфіденційної інформації громадян. Перехід за посиланням і введення персональних або банківських даних фактично означає їх передачу зловмисникам.

Надалі отриману інформацію можуть використовувати для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Правоохоронці нагадують, що всі пенсійні виплати, а також порядок їх призначення або припинення визначаються виключно законами України. Жодні зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в інтернеті чи месенджерах.

"У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті або платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряйте інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України", - наголошують у ЦПД.