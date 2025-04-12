Шахраї маскуються під "Укрпошту". Що треба знати і як не стати жертвою

Користувачам надходить повідомлення, що буцімто їм прийшла посилка, але її не вдалося доставити, й для цього потрібно оновити адресну інформацію, перейшовши за посиланням.

“Якщо раптом ви отримаєте подібне - не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт "Укрпошти" - ukrposhta.ua“, - йдеться в повідомленні поштового оператора.

“Укрпошта” зазначає, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, оператор нікому не пише з незнайомих номерів.

Крім того, ЦПД закликає у жодному разі не переходити за подібними посиланнями та не вводити свої дані, адже шахраї таким чином можуть отримати доступ до особистих даних.