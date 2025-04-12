Мошенники маскируются под "Укрпочту". Что нужно знать и как не стать жертвой

Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.

"Если вдруг вы получите подобное - не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться об информационной безопасности. Единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua", - говорится в сообщении почтового оператора.

"Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров.

Кроме того, ЦПД призывает ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.