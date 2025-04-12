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Мошенники маскируются под "Укрпочту". Что нужно знать и как не стать жертвой

Фото: в сети начала действовать новая мошенническая схема (facebook.com ukrposhta)
Автор: Михаил Шилин, Карина Левицкая

В сети начала действовать новая мошенническая схема. От имени "Укрпочты" пользователям приходят сообщения о необходимости обновить адресную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы "Укрпочты" и Центра противодействия дезинформации.

Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.

"Если вдруг вы получите подобное - не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться об информационной безопасности. Единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua", - говорится в сообщении почтового оператора.

"Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров.

Кроме того, ЦПД призывает ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.

Еще одна мошенническая схема

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили о мошеннической схеме: пользователям массово рассылают фейковые SMS о "записи на прием".

Однако если перейти по этой ссылке, злоумышленники могут получить полный доступ к телефону.

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