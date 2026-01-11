Шахраї дісталися Instagram: як не потрапити в пастку

Фішингові листи

Експерти з кібербезпеки відзначають зростання кількості підозрілих електронних листів, закликаючи не переходити за посиланнями і ретельно перевіряти відправника.

Instagram підтверджує, що легітимні листи про скидання пароля надходять виключно з домену @mail.instagram.com, що дає змогу відрізнити офіційні повідомлення від шахрайських.

Причини сплеску атак

Зростання подібних повідомлень може бути пов'язане з нещодавнім витоком даних, коли у відкритому доступі опинилася інформація про 17,5 мільйона акаунтів Instagram.

Фахівці попереджають, що це підвищує ризики фішингу і крадіжки облікових записів.

Рекомендації з безпеки

Для захисту своїх акаунтів Instagram радить увімкнути двофакторну аутентифікацію і використовувати унікальні, складні паролі як для самої платформи, так і для прив'язаної електронної пошти.

Дотримання цих заходів істотно знижує ймовірність компрометації облікового запису і втрати особистих даних.