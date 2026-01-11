Мошенники добрались до Instagram: как не попасть в ловушку

Фишинговые письма

Эксперты по кибербезопасности отмечают рост числа подозрительных электронных писем, призывая не переходить по ссылкам и тщательно проверять отправителя.

Instagram подтверждает, что легитимные письма о сбросе пароля приходят исключительно с домена @mail.instagram.com, что позволяет отличить официальные сообщения от мошеннических.

Причины всплеска атак

Рост подобных сообщений может быть связан с недавней утечкой данных, когда в открытом доступе оказалась информация о 17,5 миллионах аккаунтов Instagram.

Специалисты предупреждают, что это повышает риски фишинга и кражи учетных записей.

Рекомендации по безопасности

Для защиты своих аккаунтов Instagram советует включить двухфакторную аутентификацию и использовать уникальные, сложные пароли как для самой платформы, так и для привязанной электронной почты.

Соблюдение этих мер существенно снижает вероятность компрометации учетной записи и потери личных данных.