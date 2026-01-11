ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Шахраї дісталися Instagram: як не потрапити в пастку

США, Європа, Неділя 11 січня 2026 03:55
Шахраї дісталися Instagram: як не потрапити в пастку Фото: Instagram (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Користувачі Instagram по всьому світу зіткнулися з хвилею фішингових повідомлень, у яких зловмисники намагаються отримати доступ до облікових записів, видаючи себе за офіційну службу підтримки платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Фішингові листи

Експерти з кібербезпеки відзначають зростання кількості підозрілих електронних листів, закликаючи не переходити за посиланнями і ретельно перевіряти відправника.

Instagram підтверджує, що легітимні листи про скидання пароля надходять виключно з домену @mail.instagram.com, що дає змогу відрізнити офіційні повідомлення від шахрайських.

Причини сплеску атак

Зростання подібних повідомлень може бути пов'язане з нещодавнім витоком даних, коли у відкритому доступі опинилася інформація про 17,5 мільйона акаунтів Instagram.

Фахівці попереджають, що це підвищує ризики фішингу і крадіжки облікових записів.

Рекомендації з безпеки

Для захисту своїх акаунтів Instagram радить увімкнути двофакторну аутентифікацію і використовувати унікальні, складні паролі як для самої платформи, так і для прив'язаної електронної пошти.

Дотримання цих заходів істотно знижує ймовірність компрометації облікового запису і втрати особистих даних.

Нагадуємо, що в Україні виявлено нову шахрайську схему, націлену на пенсіонерів: зловмисники розсилають фейкові повідомлення в месенджерах із вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".

Зазначимо, що шахрай , який за допомогою ШІ видавав себе за персонажа серіалу "Мольфар" на каналі 1+1 і ошукував українців, які скористалися його пропозиціями нетрадиційної медицини в умовах воєнного стану, дістав умовний термін.

