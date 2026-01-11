Мошенники добрались до Instagram: как не попасть в ловушку
Пользователи Instagram по всему миру столкнулись с волной фишинговых сообщений, в которых злоумышленники пытаются получить доступ к учетным записям, выдавая себя за официальную службу поддержки платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Фишинговые письма
Эксперты по кибербезопасности отмечают рост числа подозрительных электронных писем, призывая не переходить по ссылкам и тщательно проверять отправителя.
Instagram подтверждает, что легитимные письма о сбросе пароля приходят исключительно с домена @mail.instagram.com, что позволяет отличить официальные сообщения от мошеннических.
Причины всплеска атак
Рост подобных сообщений может быть связан с недавней утечкой данных, когда в открытом доступе оказалась информация о 17,5 миллионах аккаунтов Instagram.
Специалисты предупреждают, что это повышает риски фишинга и кражи учетных записей.
Рекомендации по безопасности
Для защиты своих аккаунтов Instagram советует включить двухфакторную аутентификацию и использовать уникальные, сложные пароли как для самой платформы, так и для привязанной электронной почты.
Соблюдение этих мер существенно снижает вероятность компрометации учетной записи и потери личных данных.
Напоминаем, что в Украине выявлена новая мошенническая схема, нацеленная на пенсионеров: злоумышленники рассылают фейковые сообщения в мессенджерах с требованием якобы подтвердить возраст для "сохранения пенсионных выплат".
Отметим, что мошенник, который с помощью ИИ выдавал себя за персонажа сериала "Мольфар" на канале 1+1 и обманывал украинцев, воспользовавшихся его предложениями нетрадиционной медицины в условиях военного положения, получил условный срок.