ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мошенники добрались до Instagram: как не попасть в ловушку

США, Европа, Воскресенье 11 января 2026 03:55
UA EN RU
Мошенники добрались до Instagram: как не попасть в ловушку Фото: Instagram (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Пользователи Instagram по всему миру столкнулись с волной фишинговых сообщений, в которых злоумышленники пытаются получить доступ к учетным записям, выдавая себя за официальную службу поддержки платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Фишинговые письма

Эксперты по кибербезопасности отмечают рост числа подозрительных электронных писем, призывая не переходить по ссылкам и тщательно проверять отправителя.

Instagram подтверждает, что легитимные письма о сбросе пароля приходят исключительно с домена @mail.instagram.com, что позволяет отличить официальные сообщения от мошеннических.

Причины всплеска атак

Рост подобных сообщений может быть связан с недавней утечкой данных, когда в открытом доступе оказалась информация о 17,5 миллионах аккаунтов Instagram.

Специалисты предупреждают, что это повышает риски фишинга и кражи учетных записей.

Рекомендации по безопасности

Для защиты своих аккаунтов Instagram советует включить двухфакторную аутентификацию и использовать уникальные, сложные пароли как для самой платформы, так и для привязанной электронной почты.

Соблюдение этих мер существенно снижает вероятность компрометации учетной записи и потери личных данных.

Напоминаем, что в Украине выявлена новая мошенническая схема, нацеленная на пенсионеров: злоумышленники рассылают фейковые сообщения в мессенджерах с требованием якобы подтвердить возраст для "сохранения пенсионных выплат".

Отметим, что мошенник, который с помощью ИИ выдавал себя за персонажа сериала "Мольфар" на канале 1+1 и обманывал украинцев, воспользовавшихся его предложениями нетрадиционной медицины в условиях военного положения, получил условный срок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аферисты Кибератака Instagram
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка