Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахедна" атака по Україні: які регіони під загрозою та перші наслідки

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 23:41
UA EN RU
"Шахедна" атака по Україні: які регіони під загрозою та перші наслідки Ілюстративне фото: люди у сховищі під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Східні, північні та південні області України атакують російські дрони. На Запорізькому напрямку ворог застосовує КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мапу повітряних тривог України.

Починаючи з 22:00 Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожі дрони:

  • на Сумщині, курсом на Кролевець та Конотоп;
  • на Чернігівщині в напрямку н.п.Корюківка з півночі та між Меною і Сновськом, напрямок руху постійно змінюється;
  • на північному сході Дніпропетровщини, курс - на/повз м.Павлоград, н.п.Тернівка, н.п.Юріївка;
  • на північному заході Харківщини, курс - Полтавщина.

Також повідомлялось про загрозу застосування авіаційних засобів ураження у Синельниківському районі Дніпропетровської області та пуски КАБів на Запоріжжя.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

&quot;Шахедна&quot; атака по Україні: які регіони під загрозою та перші наслідки

Наслідки "шахедних" атак

Запорізька область

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог завдав щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району.

Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Попередньо, минулося без постраждалих.

Конотоп

Атаки "шахедами" зазнав Конотоп Сумської області.

"Поки що все гаразд. На даний час про постраждалих інформація не надходила. Завтра з самого ранку буде проведено обстеження цивільної інфраструктури і будуть деталі", - написав міський голова Артем Семеніхін у Telegram.

Корюківка

У Корюківці Чернігівської області від ударів дронами постраждала транспортна інфраструктура.

Міський голова Ратан Ахмедов повідомив, що тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ-Бахмач.

Атака на Київ у ніч на 26 жовтня

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 26 жовтня російські дрони атакували Київ.

Сили оборони збили дев'ять дронів ворога, уламки впали в двох районах. Було пошкоджено два багатоповерхові будинки, троє людей загинуло. Також поранення отримали 33 людини.

Детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

