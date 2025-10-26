"Шахедная" атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия
Восточные, северные и южные области Украины атакуют российские дроны. На Запорожском направлении враг применяет КАБы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог Украины.
Начиная с 22:00 Воздушные силы ВСУ информировали о вражеских дронах:
- на Сумщине, курсом на Кролевец и Конотоп;
- на Черниговщине в направлении н.п.Корюковка с севера и между Меной и Сновском, направление движения постоянно меняется;
- на северо-востоке Днепропетровщины, курс - на / мимо г.Павлоград, н.п.Терновка, н.п.Юриевка;
- на северо-западе Харьковщины, курс - Полтавщина.
Также сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения в Синельниковском районе Днепропетровской области и пуски КАБов на Запорожье.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:
Последствия "шахедных" атак
Запорожская область
Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, враг нанес не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району.
В результате обстрела без электроснабжения остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.
Повреждены частные дома, спортивное учреждение, хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Конотоп
Атаке "шахедами" подвергся Конотоп Сумской области.
"Пока все в порядке. В настоящее время о пострадавших информация не поступала. Завтра с самого утра будет проведено обследование гражданской инфраструктуры и будут детали", - написал городской голова Артем Семенихин в Telegram.
Корюковка
В Корюковке Черниговской области от ударов дронами пострадала транспортная инфраструктура.
Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач.
Атака на Киев в ночь на 26 октября
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 26 октября российские дроны атаковали Киев.
Силы обороны сбили девять дронов врага, обломки упали в двух районах. Было повреждено два многоэтажных дома, три человека погибло. Также ранения получили 33 человека.
Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.