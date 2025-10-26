"Шахедная" атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия

Начиная с 22:00 Воздушные силы ВСУ информировали о вражеских дронах:

на Сумщине, курсом на Кролевец и Конотоп;

на Черниговщине в направлении н.п.Корюковка с севера и между Меной и Сновском, направление движения постоянно меняется;

на северо-востоке Днепропетровщины, курс - на / мимо г.Павлоград, н.п.Терновка, н.п.Юриевка;

на северо-западе Харьковщины, курс - Полтавщина.

Также сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения в Синельниковском районе Днепропетровской области и пуски КАБов на Запорожье.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Последствия "шахедных" атак

Запорожская область

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, враг нанес не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району.

В результате обстрела без электроснабжения остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

Повреждены частные дома, спортивное учреждение, хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Конотоп

Атаке "шахедами" подвергся Конотоп Сумской области.

"Пока все в порядке. В настоящее время о пострадавших информация не поступала. Завтра с самого утра будет проведено обследование гражданской инфраструктуры и будут детали", - написал городской голова Артем Семенихин в Telegram.

Корюковка

В Корюковке Черниговской области от ударов дронами пострадала транспортная инфраструктура.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач.