ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Шахедная" атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 23:41
UA EN RU
"Шахедная" атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия Иллюстративное фото: люди в убежище во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Восточные, северные и южные области Украины атакуют российские дроны. На Запорожском направлении враг применяет КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог Украины.

Начиная с 22:00 Воздушные силы ВСУ информировали о вражеских дронах:

  • на Сумщине, курсом на Кролевец и Конотоп;
  • на Черниговщине в направлении н.п.Корюковка с севера и между Меной и Сновском, направление движения постоянно меняется;
  • на северо-востоке Днепропетровщины, курс - на / мимо г.Павлоград, н.п.Терновка, н.п.Юриевка;
  • на северо-западе Харьковщины, курс - Полтавщина.

Также сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения в Синельниковском районе Днепропетровской области и пуски КАБов на Запорожье.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

&quot;Шахедная&quot; атака по Украине: какие регионы под угрозой и первые последствия

Последствия "шахедных" атак

Запорожская область

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, враг нанес не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району.

В результате обстрела без электроснабжения остались более 1700 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

Повреждены частные дома, спортивное учреждение, хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Конотоп

Атаке "шахедами" подвергся Конотоп Сумской области.

"Пока все в порядке. В настоящее время о пострадавших информация не поступала. Завтра с самого утра будет проведено обследование гражданской инфраструктуры и будут детали", - написал городской голова Артем Семенихин в Telegram.

Корюковка

В Корюковке Черниговской области от ударов дронами пострадала транспортная инфраструктура.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач.

Атака на Киев в ночь на 26 октября

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 26 октября российские дроны атаковали Киев.

Силы обороны сбили девять дронов врага, обломки упали в двух районах. Было повреждено два многоэтажных дома, три человека погибло. Также ранения получили 33 человека.

Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони Ракеты
Новости
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию