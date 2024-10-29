"Шахедна" атака: у Києві через падіння уламків сталися пожежі, є постраждалі

У Києві внаслідок ворожої повітряної атаки сталося падіння уламків безпілотників у кількох районах міста. Також фіксуються пожежі та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
За словами київського міського голови, у Соломʼянському районі після падіння уламків безпілотника було "займання в житловому будинку".
"Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні", - додав мер.
Він розповів, що на місці працюють усі екстрені служби.
Пізніше мер поінформував, що у Соломʼянському районі є двоє постраждалих, яким вже надають медичну допомогу.
Пізніше Кличко уточнив, що одного постраждалого в цьому районі госпіталізували, а іншій людині (жінці) медики надали допомогу на місці.
Крім того, в Київській міській військовій адміністрації поінформували, що також зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі на відкриту територію.
"Деталі з’ясовуються. Інформація щодо постраждалих не надходила", - розповіли в адміністрації.
Також у КМВА оприлюднили фото наслідків ворожої дронової атаки на столицю цієї ночі.
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