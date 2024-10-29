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"Шахедна" атака: у Києві через падіння уламків сталися пожежі, є постраждалі

Ілюстративне фото: у Києві сталися пожежі через падіння фрагментів БПЛА ворога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок ворожої повітряної атаки сталося падіння уламків безпілотників у кількох районах міста. Також фіксуються пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами київського міського голови, у Соломʼянському районі після падіння уламків безпілотника було "займання в житловому будинку".

"Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні", - додав мер.

Він розповів, що на місці працюють усі екстрені служби.

Пізніше мер поінформував, що у Соломʼянському районі є двоє постраждалих, яким вже надають медичну допомогу.

Пізніше Кличко уточнив, що одного постраждалого в цьому районі госпіталізували, а іншій людині (жінці) медики надали допомогу на місці.

Крім того, в Київській міській військовій адміністрації поінформували, що також зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі на відкриту територію.

"Деталі з’ясовуються. Інформація щодо постраждалих не надходила", - розповіли в адміністрації.

Також у КМВА оприлюднили фото наслідків ворожої дронової атаки на столицю цієї ночі.

 

Новина доповнюється...

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КиївПожежаАтака дронів