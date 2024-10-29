Атака "Шахедів": у Київській області збивають ворожі безпілотники

У Київській області у ніч проти 29 жовтня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Про відбиття повітряної атаки противника у Київській області стало відомо о 01.35.

Мешканців регіону закликали перебувати в безпечних місцях та не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в заяві КОВА у Telegram

Також в адміністрації нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформаційної тиші - зокрема не фіксувати й не публікувати в інтернеті кадри про роботу ППО.

Додамо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів-камікадзе противника типу "Шахед" у бік Київської області з Житомирської області. А до того ворожі безпілотники прямували на Київщину з Чернігівської області.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російські окупанти знову запустили для ударів по території України дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед".

Спочатку фіксувався рух ворожих ударних безпілотників на північному напрямку. Проте пізніше російські БпЛА спостерігалися також у частині центральних та східних областей.

Додамо, за даними командування Повітряних сил, минулої ночі ворог при комбінованій атаці по Україні запустив загалом 100 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, а також дрони невстановленого типу.