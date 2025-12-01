UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки

Фото: на місці удару працюють всі необхідні служби (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Зранку 1 грудня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок обстрілу загорілась покрівля багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Миколаївщини Віталія Кіма в Telegram.

"Внаслідок ранкової атаки "Шахедів" на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", - повідомив начальник ОВА.

Зазначимо, що "Суспільне" повідомляло о 7:12 про вибухи у місті.

Кім також нагадав за вчорашню атаку на Миколаїв "Шахедами" -  було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих не виявилось.

Щодо Миколаївського району, учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також РФ завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих також не було.

Попередні атаки на Миколаїв

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялось про атаки на місто Миколаїв - РБК-Україна писало про вибухи після повідомлення про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також ми писали, що Миколаїв 3 листопада атакували дрони - в місті виникла пожежа.

1 листопада росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

МиколаївПожежаАтака дронів