ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахеди" запускали з окупованої Балаклави. Ігнат розповів деталі нічної атаки по Україні

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 09:12
UA EN RU
"Шахеди" запускали з окупованої Балаклави. Ігнат розповів деталі нічної атаки по Україні Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські терористи запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед" з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Від вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня. Ну і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедах", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: лише 9 із 15 БПЛА знищено.

"Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей...Впливають, звичайно, на відбиття повітряного нападу погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати", - додав речник.

Нічна атака РФ по Україні 12 грудня

Російські війська сьогодні вночі, з 11 на 12 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників.

Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Крым Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Питання на мільярди. Зеленський зустрінеться з Байденом і не тільки: головне про візит до США
Питання на мільярди. Зеленський зустрінеться з Байденом і не тільки: головне про візит до США
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік