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Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

Вівторок 12 грудня 2023 07:05
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Нічний удар "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі Фото: сили ППО знищили 9 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, з 11 на 12 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", дев'ять із яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Атака по Україні 11 грудня

Нагадаємо, вчора вночі, 11 грудня, у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що уламки ракет упали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше стало відомо, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що на Дарницькому районі Києва.

У Повітряних силах пояснили, що тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу. Зазначимо, що ППО збила 8 ракет над Києвом, які летіли за балістичною траєкторією.

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