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"Шахеды" запускали с оккупированной Балаклавы. Игнат рассказал детали ночной атаки по Украине

Украина, Вторник 12 декабря 2023 09:12
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"Шахеды" запускали с оккупированной Балаклавы. Игнат рассказал детали ночной атаки по Украине Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские террористы запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед" из территории временно оккупированной Балаклавы в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". В этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга. Ну и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам", - рассказал Игнат.

Он отметил, что сегодня не было стопроцентного результата: только 9 из 15 БПЛА уничтожены.

"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушного приступа погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", - добавил спикер.

Ночная атака РФ по Украине 12 декабря

Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских беспилотников.

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

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