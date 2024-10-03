UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з Лукашенком, - Гаюн

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ударні дрони залетіли у Білорусь у четвер, 3 жовтня. У цей момент у небі перебував гелікоптер з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових груп, близько 12:55 три дрони-камікадзе залетіли з Чернігівської області у Гомельську область Білорусі.

Два "Шахеди" перетнули повітряний простір у районі населеного пункту Нова Гута і рухалися у напрямку Гомеля. Ще один безпілотник залетів у Білорусь у районі населеного пункту Лоєв і рухався у напрямку Хойників.

У момент, коли "Шахеди" залетіли у Білорусь, вертоліт Лукашенка перебував у небі. Гелікоптер летів південним курсом з резиденції "Озерний". За попередніми даними, Лукашенко летів у місто Мікашевичі Брестської області.

Варто зазначити, що це не вперше російські дрони під час атак залітають у Білорусь. Декілька разів у Білорусі збивали безпілотники РФ.

 

Ворожа атака дронів

Цієї ночі російська армія запустила по Україні 105 ударних дронів. ППО працювала у 15 регіонах України.

Сили протиповітряної оборони знищили 78 безпілотників, ще 23 ворожі дрони були локаційно втрачені. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі.

За повідомленнями моніторингових груп, росіяни вдень 3 жовтня теж запускали дрони у напрямку України. Рух "Шахедів" фіксували у Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьДрониАтака дронів