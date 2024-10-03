"Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с Лукашенко, - Гаюн

Российские ударные дроны залетели в Беларусь в четверг, 3 октября. В этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
По данным мониторинговых групп, около 12:55 три дрона-камикадзе залетели из Черниговской области в Гомельскую область Беларуси.
Два "Шахеда" пересекли воздушное пространство в районе населенного пункта Новая Гута и двигались в направлении Гомеля. Еще один беспилотник залетел в Беларусь в районе населенного пункта Лоев и двигался в направлении Хойников.
В момент, когда "Шахеды" залетели в Беларусь, вертолет Лукашенко находился в небе. Вертолет летел южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, Лукашенко летал в город Микашевичи Брестской области.
Стоит отметить, что это не в первый раз российские дроны во время атак залетают в Беларусь. Несколько раз в Беларуси сбивали беспилотники РФ.
Этой ночью российская армия запустила по Украине 105 ударных дронов. ПВО работала в 15 регионах Украины.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 78 беспилотников, еще 23 вражеских дрона были локационно потеряны. Воздушные силы ВСУ сообщили, что один "Шахед" улетел в направлении Беларуси.
По сообщениям мониторинговых групп, россияне днем 3 октября тоже запускали дроны в направлении Украины. Движение "Шахедов" фиксировались в Сумской, Киевской и Черниговской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.