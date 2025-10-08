"Шахеди" й "Гербери" летіли звідусіль: РФ атакувала 183 дронами, скільки збила ППО

У іч на середу, 8 жовтня, російська армія запустила по території України 183 ударні безпілотники з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З 18:30, 7 жовтня, противник атакував 183-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. Ворог запустив дрони з п'яти напрямків у Росії та з двох у тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дронів типу "Шахед","Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. Наразі атака все ще триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Цієї ночі енергетична інфраструктура України зазнала масованого ворожого удару. Основною ціллю ворога були Ніжин та Прилуки у Чернігівській області, Кривий Ріг у Дніпропетровській області та Одеська область.
Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу.
По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.
Також у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.