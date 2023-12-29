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"Шахеди" та загроза балістики. Росіяни знову атакують Україну з повітря

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 22:15
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"Шахеди" та загроза балістики. Росіяни знову атакують Україну з повітря Фото: росіяни знову атакують Україну з повітря (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 29 грудня, ввечері вкотре запустили ударні дрони по Україні. При цьому є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Атака "Шахедів"

За інформацією Повітряних сил, зараз дрони-камікадзе росіян фіксують у Миколаївській області. Вони прямують у бік Одеської області.

&quot;Шахеди&quot; та загроза балістики. Росіяни знову атакують Україну з повітряФото: карта повітряних тривог в Україні (скріншот)

Також безпілотники окупантів летять у бік Вінницької області.

Загроза застосування ударних дронів є і для Кіровоградської області.

Оновлено 22:45

За інформацією Повітряних сил, дрони вже спостерігають у Вінницькій області. Вони летять у західному напрямку. Є загроза для Хмельницької області.

Загроза балістики

Водночас, як зазначають військові, у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Пусків ракет поки що не фіксують.

Оновлено 22:26

У трьох вищезгаданих областях відбій загрози балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили.

Масований обстріл України

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.

Ворог запустив по нашій країні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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