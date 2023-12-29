"Шахеди" та загроза балістики. Росіяни знову атакують Україну з повітря
Російські окупанти сьогодні, 29 грудня, ввечері вкотре запустили ударні дрони по Україні. При цьому є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Атака "Шахедів"
За інформацією Повітряних сил, зараз дрони-камікадзе росіян фіксують у Миколаївській області. Вони прямують у бік Одеської області.
Фото: карта повітряних тривог в Україні (скріншот)
Також безпілотники окупантів летять у бік Вінницької області.
Загроза застосування ударних дронів є і для Кіровоградської області.
Оновлено 22:45
За інформацією Повітряних сил, дрони вже спостерігають у Вінницькій області. Вони летять у західному напрямку. Є загроза для Хмельницької області.
Загроза балістики
Водночас, як зазначають військові, у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Пусків ракет поки що не фіксують.
Оновлено 22:26
У трьох вищезгаданих областях відбій загрози балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили.
Масований обстріл України
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.
Ворог запустив по нашій країні 158 дронів та різних ракет.
Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.
Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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