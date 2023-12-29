"Шахеды" и угроза баллистики. Россияне снова атакуют Украину с воздуха
Российские оккупанты сегодня, 29 декабря, вечером в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. При этом есть угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Атака "Шахедов"
По информации Воздушных сил, сейчас дроны-камикадзе россиян фиксируют в Николаевской области. Они направляются в сторону Одесской области.
Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)
Также беспилотники оккупантов летят в сторону Винницкой области.
Угроза применения ударных дронов есть и для Кировоградской области.
Обновлено 22:45
По информации Воздушных сил, дроны уже наблюдают в Винницкой области. Они летят в западном направлении. Есть угроза для Хмельницкой области.
Угроза баллистики
В то же время, как отмечают военные, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Пусков ракет пока не фиксируют.
Обновлено 22:26
В трех вышеуказанных областях отбой угрозы баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы.
Массированный обстрел Украины
Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны.
Враг запустил по нашей стране 158 дронов и различных ракет.
Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Более детально о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.
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