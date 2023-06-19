"Шахеди" та "Орлан": сили ППО в Дніпропетровській області знищили 4 безпілотники
Українські військові знищили чотирьох ворожі безпілотники у небі Дніпропетровської області сьогодні вночі, 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Вночі наші повітряні сили знищили чотири безпілотники над областю. Ймовірно, 3 "Шахеди" та 1 "Орлан". Дякую нашим захисникам неба з ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.
Нічна російська атака
Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів .
Сили ППО в Одеській області знищили 4 крилаті ракети "Калібр", якими окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря.
Також вибухи були чутні в Запоріжжі, але, за повідомленнями місцевої влади, в обласному центрі вночі жодних подій не зафіксовано.
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