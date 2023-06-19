ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахеди" та "Орлан": сили ППО в Дніпропетровській області знищили 4 безпілотники

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 19 червня 2023 07:58
"Шахеди" та "Орлан": сили ППО в Дніпропетровській області знищили 4 безпілотники Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знищили чотирьох ворожі безпілотники у небі Дніпропетровської області сьогодні вночі, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вночі наші повітряні сили знищили чотири безпілотники над областю. Ймовірно, 3 "Шахеди" та 1 "Орлан". Дякую нашим захисникам неба з ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.

Нічна російська атака

Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів .

Сили ППО в Одеській області знищили 4 крилаті ракети "Калібр", якими окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря.

Також вибухи були чутні в Запоріжжі, але, за повідомленнями місцевої влади, в обласному центрі вночі жодних подій не зафіксовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом