"Шахеди" та "Орлан": сили ППО в Дніпропетровській області знищили 4 безпілотники

Українські військові знищили чотирьох ворожі безпілотники у небі Дніпропетровської області сьогодні вночі, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вночі наші повітряні сили знищили чотири безпілотники над областю. Ймовірно, 3 "Шахеди" та 1 "Орлан". Дякую нашим захисникам неба з ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.

Нічна російська атака

Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів .

Сили ППО в Одеській області знищили 4 крилаті ракети "Калібр", якими окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря.

Також вибухи були чутні в Запоріжжі, але, за повідомленнями місцевої влади, в обласному центрі вночі жодних подій не зафіксовано.