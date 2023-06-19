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Над Одеською областю сили ППО збили 4 "Калібри"

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Одеська область, Понеділок 19 червня 2023 06:36
Над Одеською областю сили ППО збили 4 "Калібри" Фото: ППО збила над Одеською областю 4 ракети (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія вночі, 19 червня, атакувала Одеську область ракетами "Калібр".

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З акваторії Чорного моря в Одеську область летіли 4 калібри", - зазначив Братчук.

Він додав, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони України.

Нічна російська атака

Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет та дронів росією на Україну.

Повідомлялось про роботу ППО. Вибухи лунали в Одесі та Запоріжжі.

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