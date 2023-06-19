Росіяни атакують південь та схід України "Шахедами" і ракетами: що відомо
Російська окупаційна армія вночі, 19 червня, атакувала Україну іранськими безпілотниками та ракетами. У східних та південних областях оголосили про повітряну тривогу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронами
У командуванні Повітряних сил заявили про рух безпілотних літальних апаратів у Північно-Західному напрямку,
Згодом, повідомили про БПЛА "Шахед" в небі над Донецькою областю.
Ракетна загроза
Повітряні сили попередили про ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Згодом, про ракетну небезпеку повідомили в Одеській та Миколаївській областях.
Про загрозу російської атаки балістичними ракетами оголосили в Харківській, Донецькій та Луганській областях. Повідомили про пуски ракет з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
Робота ППО в Одеській області
В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про роботи сил протиповітряної оборони в регіоні.
Також, про роботу ППО в Одесі заявили у Повітряних силах ЗСУ.
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