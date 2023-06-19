ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахеды" и "Орлан": силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили 4 беспилотника

Новина українською →
Днепр, Понедельник 19 июня 2023 07:58
"Шахеды" и "Орлан": силы ПВО в Днепропетровской области уничтожили 4 беспилотника Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили четыре вражеских беспилотника в небе Днепропетровской области сегодня ночью, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Ночью наши воздушные силы уничтожили четыре беспилотника над областью. Вероятно, 3 "Шахеда" и 1 "Орлан". Благодарю наших защитников неба из ПвК "Восток", - говорится в сообщении главы Днепропетровского облсовета.

Ночная российская атака

Ночью, 19 июня, в южных и восточных областях звучали сирены воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов.

Силы ПВО в Одесской области уничтожили 4 крылатых ракеты "Калибр", которыми оккупанты атаковали Украину с акватории Черного моря.

Также взрывы были слышны в Запорожье, но по сообщениям местных властей, в областном центре ночью никаких происшествий не зафиксировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ПВО Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские войска атакуют тыловые позиции россиян на юге: карты боев ISW
Украинские войска атакуют тыловые позиции россиян на юге: карты боев ISW
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом