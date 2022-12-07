"Шахеди" не скінчились? Гуменюк розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони

"Це зброя (іранські дрони - ред.), яка ще є у ворога і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила, окупанти підбирають тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності: і на відкриті ділянки фронту, і психологічно на населення, а також тилові регіони.

"Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для "закріплюючих ударів" по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кирзу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження такі як ракети, але вони більш високовартісні і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", - підсумувала Гуменюк.

Росія запустила "Шахеди" після тривалої паузи

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська вперше за останні три тижні під час повітряної атаки на Україну використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку. Втім, їх успішно збила українська ППО.

З огляду на це в Повітряних силах ЗСУ заявили, що морози не впливають на використання іранських дронів-камікадзе.

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