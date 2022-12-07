"Шахеды" не закончились? Гуменюк рассказала, зачем РФ придерживала иранские дроны

"Это оружие (иранские дроны - ред.) еще есть у врага и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие ударов характеризует окончание этого оружия", - сказала Гуменюк.

Она пояснила, оккупанты подбирают тактику для того, чтобы влиять на разные направления деятельности: и на открытые участки фронта, и психологически на население, а также тыловые регионы.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетическую кирзу в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокоценны и используют так же дроны. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", - подытожила Гуменюк.

Россия запустила "Шахеды" после продолжительной паузы

Напомним, что этой ночью российские войска впервые за последние три недели во время воздушной атаки на Украину использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, запустив их ориентировочно с юго-восточного направления. Впрочем, их успешно сбило украинское ПВО.

В связи с этим в Воздушных силах ВСУ заявили, что морозы не влияют на использование иранских дронов-камикадзе.

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