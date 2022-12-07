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ЗСУ минулої доби знищили 17 безпілотників росіян

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Україна, Середа 07 грудня 2022 08:42
ЗСУ минулої доби знищили 17 безпілотників росіян Фото: ЗСУ збили минулої доби 14 ворожих Shahed-136 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники минулої доби збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Захисники уточнили, що з 14 ліквідованих Shahed 10 дронів збили бійці Повітряного командування "Схід".

Також про збитий дрон Shahed-136 повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що окупанти вночі намагалися атакувати регіон, проте сили ППО збити ворожий безпілотник.

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Дніпропетровську область 8 дронами типу Shahed-136. Захисники збили всі ворожі безпілотники.

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