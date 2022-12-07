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Вперше за три тижні. Ігнат розповів подробиці атаки РФ по Україні дронами

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Україна, Середа 07 грудня 2022 11:26
Вперше за три тижні. Ігнат розповів подробиці атаки РФ по Україні дронами Фото: спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вперше за останні три тижні застосувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Українські військові вважають - це черговий приклад того, що окупанти не використали їх весь цей час, не через морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БПЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували", - сказав він.

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Зокрема, російські війська вночі атакували Дніпропетровську область 8 дронами типу Shahed-136. Захисники збили всі ворожі безпілотники.

Нагадаємо, буквально вчора Ігнат під час брифінгу розповів, що Росія вже кілька тижнів не використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових, це пов'язано не скільки з морозами, скільки із закінченням партії постачання дронами з Ірану.

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