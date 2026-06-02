"Шахеди" притискаються максимально низько до землі під час атаки: Ігнат назвав мету ворога

11:30 02.06.2026 Вт
Ворожі дрони можуть пролітати на висоті 10-20 метрів над землею
"Шахеди" притискаються максимально низько до землі під час атаки: Ігнат назвав мету ворога Фото: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Укрінформ)
Російські безпілотники під час повітряних атак знаходять лазівки, щоб добиратися до найвіддаленіших регіонів України. Окупанти будують складні маршрути та використовують географічні особливості місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на телемарафоні.

Як дрони обходять систему ППО

Для безперешкодного прольоту на захід України ворог використовує прикордонні території сусідніх держав. Зокрема, безпілотники фіксують біля кордонів з Білоруссю, Молдовою та Румунією.

“Є інформація, що може Білорусь допомагати в цьому питанні прольотів. Неодноразово це вже говорилося, оцінки давалися цьому питанню”, - розповів Юрій Ігнат.

Також під час руху в бік столиці загарбники намагаються ховати повітряні цілі над водою. З північного напрямку для цього часто використовують Київське море.

Дрони максимально притискаються до землі, щоб українські радіолокаційні станції не могли їх вчасно побачити. Через це захисники неба активно залучають малу авіацію та спеціальні наземні загони.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, зараз протидіяти атакам допомагають такі засоби:

  • дрони-перехоплювачі;

  • підрозділи малої протиповітряної оборони;

  • мобільні вогневі групи.

“Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи, вони власне на малих висотах доволі ефективно проявляються, бо коли ми бачимо сьогодні навіть в мережах з'являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею, тут власне якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях”, - підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, РФ цієї ночі завдала одного з найбільших масованих ударів по Україні. Ворог використав понад 700 засобів нападу одночасно, головна ціль - Київ.

Загалом унаслідок удару вже є понад 100 поранених людей. Загинуло 14 українців.

Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
