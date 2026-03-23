"Шахеди" масовано накрили передмістя Одеси: пошкоджено будинки та склад в порту

Атаки на порти Одеси та області

Армія РФ систематично атакує порти в Одеській області дронами та ракетами, що призводить до руйнування інфраструктури та зростання ризиків для цивільного судноплавства.

Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, у 2026 році інтенсивність таких атак суттєво зросла.

Якщо за весь 2025 рік було зафіксовано близько 150 ударів, то цього року їх кількість вже перевищила 180. Ворог дедалі частіше використовує масовані атаки та збільшує кількість безпілотників. Водночас ефективність роботи ППО зросла на 25–35%.

Так, у ніч на 20 березня внаслідок атаки дронами було пошкоджено один із портів регіону - постраждали два цивільні судна під прапорами Палау та Барбадосу, а також зазнала руйнувань портова інфраструктура. Через обстріл виникли пожежі.

Ще раніше російські війська завдали ударів по двох портах Одещини, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Також було пошкоджено адміністративні будівлі, вантажі та об’єкти портової інфраструктури.