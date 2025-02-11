"Шахеди" масовано атакували Київську область: пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи
У ніч на 11 лютого, у Київській області, під час масованої атаки безпілотників, працювала протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки пошкоджені дитячий садок й школа в Бориспільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколу Калашника.
Як відзначив Калашник, повітряна тривога в області працювала всю ніч. Протиповітряна оборона запобігла влучанням в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
Втім, через атаку в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Зокрема пошкоджені дитячий майданчик й приватний будинок.
Фото: наслідки атаки "Шахедів" на Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)
"На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні", - додав Калашник.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України ракетами, артилерією, безпілотники та керованими авіаційними бомбами (КАБ). До запуску дронів терористи вдаються фактично кожної ночі. У ніч на 11 лютого ворог здійснив комбіновану атаку. Росіяни використовували дрони, крилаті ракети й балістику.
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