"Шахеды" массированно атаковали Киевскую область: повреждены детсад и два здания школы

В ночь на 11 февраля, в Киевской области, во время массированной атаки беспилотников, работала противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки повреждены детский сад и школа в Бориспольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николая Калашника.

Как отметил Калашник, воздушная тревога в области работала всю ночь. Противовоздушная оборона предотвратила попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Впрочем, из-за атаки в Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы. В сооружениях выбиты остекление, окна и двери. В частности повреждены детская площадка и частный дом.

Фото: последствия атаки "Шахедов" на Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе", - добавил Калашник.