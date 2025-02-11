ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Шахеды" массированно атаковали Киевскую область: повреждены детсад и два здания школы

Вторник 11 февраля 2025 09:17
UA EN RU
"Шахеды" массированно атаковали Киевскую область: повреждены детсад и два здания школы Фото: последствия атаки "Шахедов" на Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 11 февраля, в Киевской области, во время массированной атаки беспилотников, работала противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки повреждены детский сад и школа в Бориспольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николая Калашника.

Как отметил Калашник, воздушная тревога в области работала всю ночь. Противовоздушная оборона предотвратила попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Впрочем, из-за атаки в Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы. В сооружениях выбиты остекление, окна и двери. В частности повреждены детская площадка и частный дом.

Фото: последствия атаки "Шахедов" на Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе", - добавил Калашник.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины ракетами, артиллерией, беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами (УАБ). К запуску дронов террористы прибегают фактически каждую ночь. В ночь на 11 февраля враг совершил комбинированную атаку. Россияне использовали дроны, крылатые ракеты и баллистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киевская область
NEWS
За сутки почти 140 боев: карта боевых столкновений
За сутки почти 140 боев: карта боевых столкновений
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов